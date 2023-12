Gewapende overval – De Promesse – Lelystad

Omschrijving

Omstreeks 09.40 uur die dag probeerde een man bij de kassa van het filiaal enkele boodschappen af te rekenen. De man wilde met een betaalpas afrekenen maar die weigerde. Enkele klanten die achter de man stonden mochten even voor gaan. Toen zij wegwaren, pakte de man een mes en deed een greep in de kassalade. Hij nam vervolgens wat geld mee en verliet snel de winkel. Hij rende de winkel uit en verdween vermoedelijk richting het station Lelystad Centrum.



Signalement verdachte

Van de man is het volgende signalement bekend:

Man

Donkere huidskleur

Ongeveer 1.70 meter lang

Tussen de 30 en 40 jaar oud

Hij droeg een bruinkleurig vest en daaronder zwarte kleding. Hij droeg ook werkhandschoenen.

Getuigen gezocht

Heeft u informatie over de overval? Heeft u de man kort voor de overval in of nabij de winkel zien lopen? Of kort na de overval de winkel zien verlaten? Laat dat ons direct weten en bel met 0900-8844 of maak gebruik van onderstaand tipformulier. Liever anoniem, bel 0800-7000 of meld online via meldmisdaadanoniem.nl.