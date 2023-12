Gewapende overval – Rembrandtweg – Almere

Twee jonge verdachten overvielen zaterdagavond 2 december om 20.45 uur een cafetaria aan de Rembrandtweg in Almere. Politieagenten die snel ter plaatse waren, konden na een korte achtervolging een 15-jarige verdachte aanhouden. Heeft u informatie over de overval? Laat het ons weten.

Omschrijving

Omstreeks 20.45 uur die avond overvielen twee nog jonge overvallers het aanwezige slachtoffer (39) uit Almere. De vrouw werd bedreigd met en wapen en gedwongen tot afgifte van geld. Hierna renden de twee de cafetaria uit en reden weg op een scooter. Direct nadat de politie de eerste melding binnenkreeg, stelden alle beschikbare eenheden een onderzoek in. Dat leidde al snel tot resultaat. Een surveillance eenheid zag op het Geuzenpad nabij de Tweede Geuzenbrug een scooter rijden met twee opzittenden die aan het beperkte signalement voldeden. De twee verdachten ging er direct vandoor, kwamen daarbij ten val en gingen rennend verder. Bij achtervolging te voet werden door de politie enkele waarschuwingsschoten gelost en konden agenten uiteindelijk een verdachte (15) uit Almere in de Johannes ter Horststraat aanhouden. De rol en betrokkenheid van de aangehouden verdachte bij de overval wordt onderzocht. De tweede verdachte wist daarbij te ontkomen. De politie stelt een nader onderzoek in.

De politie is daarbij op zoek naar getuigen. Heeft u kort voor de overval twee jongeren bij de cafetaria zien lopen, of kort na de overval op een scooterzien wegrijden. Heeft u informatie die de politie kan helpen bij het onderzoek? Van de verdachte is nagenoeg geen signalement bekend, behalve dat het om twee jongeren gingen die donker gekleed waren en gezichtsbedekking droegen. U kunt bellen met 0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem 09800-7000. Of via onderstaand tipformulier.