Zware mishandeling - De Meent – Leerdam

Omschrijving

In de nacht van vrijdag 27 op zaterdag 28 oktober zijn vijf collega’s van elkaar, uiteten geweest. Als ze naar hun auto lopen, via het centrum van Leerdam, komen zij een groep van drie jonge jongens tegen. Er ontstaat een conflict, ter hoogte van de brug bij de Meent, waarvan de aanleiding tot op de dag van vandaag nog steeds onduidelijk is. Eén van de vijf mannen wordt uit het niets geslagen op zijn hoofd. Dusdanig hard dat hij direct zijn bewustzijn verliest. Daarna rennen de drie verdachten weg, maar drie van de collega’s besluiten er achteraan te rennen en één man blijft bij het slachtoffer.



Vervolgens ontstaat er buiten beeld een nog forsere mishandeling. De drie mannen die erachter aan renden, worden door niet drie maar door veel meer jonge jongens in elkaar geslagen. Vermoedelijk gaat het hier nu om een groep van zo ongeveer zeven personen.



Bij deze 2e mishandeling is het vermoeden dat de mannen in elkaar zijn geslagen door verschillende harde voorwerpen, waaronder vermoedelijk de steel van een hakbijl; die achtergebleven is op de plek van de mishandeling. Wij willen graag te weten komen wat de identiteit van de drie verdachten is of waar zij verblijven. Er zijn meer mensen betrokken, dus er moeten mensen zijn die meer weten.