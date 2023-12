Ongeval - Eikenlaan - Harmelen

Omschrijving

Het kindje werd om 19.45 uur op de Eikenlaan aangereden door een automobilist. Het kindje raakte daarbij lichtgewond en een ambulance die ter plaatse kwam, verzorgde 1e hulp. De bestuurder van de personenauto is echter zonder te stoppen doorgereden. Omstanders verklaarden dat betrokken voertuig was doorgereden in de richting van de Rijnlaan of de Irenelaan. Top op heden is zijn of haar identiteit onbekend, er is ook geen kenteken van de auto bekend geworden.

Heeft u informatie over het ongeval, laat het ons weten en bel met 0900-8844.