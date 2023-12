Poging beroving – Columbusweg – Amersfoort

In Amersfoort is in de nacht van vrijdag 8 op zaterdag 9 december rond 01.15 uur geprobeerd om een jongen op de fiets te beroven, vlakbij rotonde De Stier. Dankzij de hulp van twee omstanders werden de dieven weggejaagd. De politie onderzoekt de zaak en is op zoek naar de twee mensen die de jongen te hulp schoten. Ben jij dit? Meld je nu!

Omschrijving

In die nacht fietste het 17-jarige slachtoffer vanaf rotonde De Stier de Columbusweg op. Ter hoogte van het Verpleeg- en Gasthuis werd hij opeens hardhandig van zijn fiets geduwd. Het slachtoffer viel hierbij hard op de grond. Er stonden op dat moment drie jongens om hem heen die tegen zijn fiets aan trapten.

Gelukkig kwam er precies op dat moment een man op de fiets en een vrouw lopend langs. Doordat zij vroegen wat er aan de hand was, renden de drie jongens er vandoor.

Signalement verdachten:

Drie jongens

Rond de 15/16 jaar oud

Een van de jongens reed op een fatbike

Een van de jongens had een donkere huidskleur

Alle drie de jongens hadden donker gekleurde dikke jassen aan met capuchon over hun hoofd

Getuigen gezocht

De politie is vooral op zoek naar de twee mensen die het slachtoffer hebben geholpen. Maar ook andere mensen die iets hebben gezien in de buurt of weten wie de jongens zijn, horen we graag. Neem contact op met 0900-8844 of geef je informatie door via onderstaand tipformulier. Anoniem melden kan ook via Meld Misdaad Anoniem door te bellen naar 0800-7000 of meldmisdaadanoniem.nl