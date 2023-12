Update woningoverval - Dokter Mees ten Oeverlaan – Wilnis

In de nacht van zondag 5 op maandag 6 maart 2023 werden een man en vrouw in hun eigen woning aan de Dokter Mees ten Oeverlaan overvallen. De recherche heeft twee van de drie verdachten aangehouden. De derde verdachte wil de recherche graag binnenhalen en daarbij kan jij helpen.

Omschrijving

De tweede verdachte is dinsdag 21 november buitenheterdaad aangehouden. Het gaat om een 20-jarige man uit Mijdrecht. De recherche heeft het onderzoek in behandeling en gaat verder met rechercheren om ook de derde verdachte te kunnen identificeren en in te sluiten. Hij staat op beeld en er moeten mensen meer weten.

Overvallen in je eigen woning

Maandag 6 maart 2023, omstreeks 03.25 uur, wordt een 59-jarige man wakker van geluiden op het dak. Als hij naar beneden zijn woonkamer inloopt, staat daar een man in het donker gekleed. Hij ziet dat er een ruit van de deur naar de achtertuin is vernield. De bewoner krijgt een aantal klappen van de man en wordt bedreigd met een zilverkleurig vuurwapen.

Even later komt nog een tweede man de woonkamer in. De 84-jarige moeder van het slachtoffer wordt ook wakker en besluit een kijkje te gaan nemen, maar zij wordt gesommeerd om weer naar boven te gaan om sieraden te pakken. Onder bedreiging van het vuurwapen wordt er geld en sieraden weggenomen. De sieraden worden van de vinger en nek van moeders afgetrokken.

Meerdere verdachte situaties

Uit het buurtonderzoek is naar voren gekomen dat er tijdens die nacht in de omgeving meerdere verdachte situaties zijn geweest. Zo zijn een aantal auto’s opengebroken en waren er meldingen gedaan van verdachte personen in de buurt. Er wordt gekeken of deze incidenten verband hebben met de woningoverval.

Laatste verdachte wordt gezocht

De recherche zet alles-op-alles om de derde verdachte op te sporen. Hij staat op beeld en iemand moet hem herkennen. Misschien heb je al die tijd al iets geweten, want dan is het nu het moment om dat door te geven. Weet jij wie er mogelijk mee te maken heeft gehad of wie er verantwoordelijk is voor het aanjagen van deze angst bij onder andere de 84-jarige vrouw? Neem dan contact met ons op. Gratis via 0800-6070 of anoniem door hier te klikken of door gratis te bellen met 0800-7000.