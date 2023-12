Vernieling - Bohortplaats - Amersfoort

In Amersfoort vernielen twee jongens een dure lichtkoepel bij een portiek aan de Bohortplaats. Ze hebben een step en een betonpaal bij zich. Omdat ze mogelijk minderjarig zijn tonen we ze eerst met blur. Ben of ken jij de jongens? Meld je nu!

Omschrijving

In de avond van donderdag 8 juni liepen er rond 19.15 uur twee jongens een appartementencomplex binnen. Ze namen de lift naar de bovenste verdieping. Enkele minuten later kwamen de jongens terug. Eén van de jongens legde een deurmat tussen de deur, zodat de deur niet in het slot kon vallen. De andere jongen hield de lift open.

Niet veel later kwam de jongen terug met een step en daarop een betonnen paal. Beiden gingen de lift in. Weer een paar minuten later kwamen de jongens weer de lift uit met de step, maar zonder de betonnen paal. De betonnen paal was namelijk door de lichtkoepel van het appartementencomplex gegooid. Een dure, want de schade bedraagt rond de €8000. De jongens bewonderden nog even de vernielde lichtkoepel, waarna ze beiden vertrokken.

Signalement verdachten:

Verdachte 1 (de jongste en kleinste)

Jongen;

Licht getinte huidskleur;

Kort zwart haar;

Droeg een blauw T-shirt en blauwe korte broek met palmprint erop;

Had een bal vast in zijn linker hand;

Had een helm vast in zijn rechter hand.

Verdachte 2 (de oudste)