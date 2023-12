Vernieling woning – Kornwierde – Almere

In Almere heeft bij een woning aan de Kornwierde in korte tijd twee incidenten plaats gevonden. Vrijdagmiddag 29 december rond 13.30 uur werd een verdacht voorwerp bij de woning gevonden. De nacht ervoor werd een raam vernield door zwaar vuurwerk. De recherche onderzoekt beide zaken en of er een mogelijk verband is. Heb jij iets gezien? Meld het nu!

Omschrijving

Op vrijdagmiddag vinden de bewoners een verdacht voorwerp bij hun woning. Direct werd een onderzoek ingesteld en de specialisten van Team Explosieven Verkenning (TEV) en Forensische Opsporing (FO) kwamen ter plaatse voor onderzoek. Hierop schakelde de politie de Explosieve Opruimingsdienst Dienst (EOD) in. De EOD heeft het verdachte voorwerp onderzocht en verwijderd. Hieruit bleek dat het voorwerp inderdaad explosief materiaal bevatte. Deze werd op een veilige locatie tot ontploffing gebracht. De woningen zijn rond 16:15 uur weer vrijgegeven. De politie heeft een onderzoek gestart naar de achtergrond van deze vondst.

In de nacht van donderdag op vrijdag 29 december werd rond 02.45 uur zwaar vuurwerk afgestoken bij de woning. Hierdoor werden de ramen van de woning vernield. Er raakte niemand gewond. De verdachte(n) zijn er vandoor gevlucht.

De recherche onderzoekt of er een verband is tussen beide incidenten.

Iets gezien?

De recherche doet onderzoek en is op zoek naar getuigen. Heb jij in de nacht van donderdag op vrijdag iets verdachts gezien rondom de woning aan de Kornwierde? Of heb jij vrijdagmiddag rond 13.30 uur iets gezien? Heb jij camerabeelden? Deel jouw informatie door te bellen naar 0900-8844 of via onderstaand tipformulier. Liever anoniem? Dit kan via meldmisdaadanoniem.nl of 0800-7000.