Explosie – P.C. Allstraat – Zaandam

Omschrijving

Omstreeks 06.25 uur kreeg de politie een melding van een explosie bij een woning in de P.C. Allstraat. De voordeur raakte hierbij beschadigd. De knal is vermoedelijk veroorzaakt door zwaar vuurwerk. Gelukkig raakte niemand gewond tijdens de explosie.

De politie zoekt getuigen die het onderzoek kunnen helpen. Heeft u de politie nog niet gesproken en iets gezien van de explosie tussen 06.15 uur en 06.25 uur of heeft u iets verdachts gezien vóór of na de ontploffing in de P.C. Allstraat? Heeft u camerabeelden? Laat het de politie direct weten via telefoonnummer 0900-8844. Liever anoniem? Dat kan via telefoonnummer 0800-7000 of via onderstaand tipformulier. Graag onder vermelding van zaaknummer 2023270919.

Melden helpt

Ziet u een verdachte situatie? Bel dan altijd 112. Heeft u informatie over (de achtergronden van) een soortgelijk incident? Meld dit dan via 0900-8844. Mocht u het eng of spannend vinden om te melden, dan kan dat ook altijd anoniem of vertrouwelijk. Maak dan gebruik van Meld Misdaad Anoniem (0800-7000) of van het Team Nationale Inlichtingen (088-6617734). Dat is een afdeling getraind in het afschermen van tipgevers en informanten. Beelden en foto's kunnen verzonden worden via www.politie.nl/upload.