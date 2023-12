Steekincident – Zuiddijk – Zaandam

Zaterdag rond 05.00 uur treffen we op de Touwslagersstraat in Zaandam een 27-jarig slachtoffer van een steekincident. In een horecapand aan de Zuiddijk zijn vijf personen aangehouden. De politie doet onderzoek en zoekt getuigen.

Omschrijving

Steekincident

Zaterdagochtend rond 05.00 uur kregen we een melding van iemand die overlast veroorzaakt. Op de Touwslagersstraat treffen we een 27-jarige man uit Zaandam aan met een verwonding aan zijn hand. Hij zou gestoken zijn door iemand aan de Zuiddijk. Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis.

Aanhoudingen

In het bewuste horecapand aan de Zuiddijk zijn vijf personen aangehouden en ingesloten. Het betreft een 30-jarige zonder bekende verblijfplaats en een 28-jarige, een 23-jarige, een 18-jarige en een 28-jarige Zaandammer.

Iets gezien?

De recherche doet onderzoek en is op zoek naar getuigen. Heb jij in de nacht van vrijdag op zaterdag iets verdachts gezien rondom de Zuiddijk en/of Touwslagersstraat? Heb jij camerabeelden? Deel jouw informatie door te bellen naar 0900-8844 of via onderstaand tipformulier. Liever anoniem? Dit kan via meldmisdaadanoniem.nl of 0800-7000.