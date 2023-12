Straatroof – Bovenkarspel – Stede Broec

Omschrijving

Op maandag 5 december 2023, omstreeks 21:00 uur, stond het slachtoffer bij een bushalte voor het treinstation Bovenkarspel-Grootebroek. Hij stond daar samen met een vriend. Hij zag twee mannen uit de richting van de Burgemeester J.N. Stuifbergenlaan aan komen lopen. De verdachten vroegen op agressieve wijze naar het merk van de jas van het slachtoffer. Vervolgens werd hij twee keer in het gezicht geslagen door één van de verdachten, en de andere verdachte trapte nog eens na. De verdachten stalen de zwarte jas met oranje voering van het slachtoffer. In zijn jaszak zat ook zijn pinpas die is weggenomen.

Door de shock en de hoge impact hebben het slachtoffer, en de getuige die bij hem was, niet gezien welke kant de verdachten opgingen.

Signalementen van de verdachten

Verdachte 1

Geslacht: man

Lengte: 175-185 cm

Leeftijd: 30-35 jaar

Huidskleur:

Haar: kort zwart haar

Kleding: Mogelijk grijze jogginsbroek en blauwe jas

Verdachte 2

Geslacht: man

Lengte: 185-195 cm

Leeftijd: 30-35 jaar

Kleding: mogelijk lichte jas met een hoodie eronder

Contact

Heb je wat gezien of gehoord wat ons kan helpen? Laat dit weten via het tipformulier of geef het anoniem door via 0800-7000 of meldmisdaadononiem.nl.