Straatroof – Kalverstraat – Zaandam

Omschrijving

Op het station werd het slachtoffer en een vriend aangesproken door drie jongens. Zij sommeerden het slachtoffer zijn spullen af te geven en lieten daarbij meermaals een mes zijn. Na de roof liep de groep weg via de Leidsevaartweg in de richting van Bennebroek.

Het volgende signalement van de rovers is bekend:

Jongen 1:

Ongeveer 16 jaar oud;

Lichte huidskleur;

Ongeveer 180 centimeter lang;

Droeg een donkerkleurige jas en broek en een zandkleurige muts en sjaal;

Jongen 2:

Ongeveer 16 jaar oud;

Ongeveer 175 centimeter lang;

Droeg donkere kleding;

Jongen 3:

Jongen;

Ongeveer 16 jaar oud;

Ongeveer 183 centimeter lang;

Droeg donkere kleding;

De recherche doet onderzoek en is op zoek naar getuigen. Heb iets van de roof of vlucht gezien rond het treinstation? Heb jij camerabeelden? Deel jouw informatie door te bellen naar 0900-8844 of via onderstaand tipformulier. Liever anoniem? Dit kan via meldmisdaadanoniem.nl of 0800-7000.