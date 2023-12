Explosies – Jacob Schorerlaan – Den Haag

De politie doet nog steeds onderzoek naar twee explosies bij dezelfde woning aan de Jacob Schorerlaan in Den Haag. In de uitzendingen op dinsdag 12 december worden er camerabeelden getoond van verdachten.

De eerste explosie vond plaats in de nacht van maandag 28 augustus op dinsdag 29 augustus. Door die explosie ontstond er schade aan de voordeur. De tweede explosie vond plaats in de nacht van dinsdag 3 oktober op woensdag 4 oktober. Ook bij die explosie raakte de woning opnieuw zwaar beschadigd. Naast de schade aan deze woning zorgen de explosies voor onrust in de buurt van de woning. In de uitzendingen van Opsporing Verzocht en Team West worden er camerabeelden getoond van verdachten.

Vragen

Heeft u informatie over deze verdachten of heeft u informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Voor een vertrouwelijk gesprek kunt u contact opnemen met het Team Criminele Inlichtingen (TCI) 088-9647543.