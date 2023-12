Overleden persoon - Frekeweg - Leidschendam

Op donderdagochtend 21 december in een park aan de Frekeweg troffen agenten een overleden man aan. Na uitgebreid onderzoek gaat de politie uit van een misdrijf. De politie is dringend op zoek naar getuigen.

Omschrijving

Rond 08.45 uur kregen agenten een melding van het aantreffen van een overleden man in het park naast een fietspad op de Frekeweg. Naar aanleiding van het aantreffen van deze man is onder leiding van een officier van justitie een Team Grootschalige Opsporing (TGO) gestart. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend.

Honden uitgelaten

Van de locatie waar het slachtoffer werd aangetroffen is bekend dat daar veel gewandeld en gefietst wordt. Ook worden rond deze locatie honden uitgelaten. De politie is dringend op zoek naar getuigen die mogelijk iets is opgevallen tussen woensdagmiddag 20 december en donderdagochtend 08.45 uur in het park of de omgeving daarvan.