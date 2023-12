Autobranden - Steijnlaan - Den Haag

Omschrijving

In totaal werden er 6 auto's in de brand gestoken. Deze autobranden vonden plaats in de Engelenburgstraat, Zusterstraat, s'- Gravenzandelaan en in de Hulshorststraat in Den Haag. De brandweer is lang bezig geweest met het blussen van de auto's. Uit onderzoek is gebleken dat de autobranden allemaal door dezelfde persoon zijn gesticht. In de uitzending worden er camerabeelden getoond van deze verdachte.