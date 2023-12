Inbraak winkel - Koppelstokstraat - Scheveningen

Op zondagochtend 17 september tussen 06.00 en 10.00 uur hebben zich twee mannen drie keer toegang verschaft tot een winkelfiliaal van Kruidvat in de Koppelstokstraat in Scheveningen. Beelden van deze twee mannen zijn goed in beeld gebracht.

Het is nog niet helemaal duidelijk hoe de inbrekers zijn binnengekomen. In ieder geval is het alarm uitgeschakeld. Het is ze gelukt om een kluis open te maken. Gezien hoe ze te werk gaan weten ze precies waar ze moeten zijn en wat ze moeten doen. De twee mannen lopen direct door naar het kantoor waar ze naar binnen lopen. Na overleg met de officier van justitie worden de beelden nu nog niet herkenbaar getoond. De twee mannen krijgen nog een week de tijd om zichzelf bij de politie te melden. Doen ze dat niet dan worden er volgende week betere beelden getoond van de twee mannen. In de uitzending worden er nu onherkenbare camerabeelden getoond.

Vragen

Heeft u informatie over deze verdachten of heeft u informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.