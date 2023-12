Aanranding - Koningin Julianaplein - Den Haag

In een volle tram ter hoogte van het Koningin Julianaplein in Den Haag wordt een 15-jarig meisje door een onbekende man aangerand.

Omschrijving

Deze onbekende man deed dat op zo'n stiekeme slinkse manier dat het niemand is opgevallen. Het slachtoffer bevroor op het moment dat de man haar betaste en durfde niks te zeggen. De onbekende man was bij de halte Monnickendamplein in tramlijn 6 die in de richting reed van het Centraal Station ingestapt. De man heeft het slachtoffer meerdere keren bij haar borst gepakt. Bij het Centraal Station is het slachtoffer en de onbekende man uitgestapt. In de uitzending worden er camerabeelden getoond van deze onbekende man.