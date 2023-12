Explosies - Meerdere Locaties - Vlaardingen

Sinds april zijn er herhaaldelijk aanslagen met explosieven in of rond deze twee doelwitten: een woning aan de Gretha Hofstralaan en een bedrijfspand aan de Koninginnestraat. Inmiddels zijn drie verdachten aangehouden, maar het onderzoek gaat door en informatie blijft nodig.

Omschrijving

Om de explosiereeks te stoppen gaat de zoektocht naar de verdachten die explosieven plaatsen en vooral naar de opdrachtgevers onverminderd door. Naast de inzet van extra rechercheurs zijn agenten extra alert tijdens de surveillance, zowel in uniform als in burger. Op verschillende plekken zijn ook Mobiele Camera Units geplaatst. Maar bij het voorkomen als het oplossen achteraf spelen ook bewoners een grote rol. Als iemand iets verdachts ziet en dit direct bij ons meldt via 112, of wanneer na een incident een getuige zich snel meldt en ons een goed signalement geeft of de juiste vluchtrichting vertelt, dan helpt dit enorm.