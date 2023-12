Poging verkrachting - Heer Bokelweg - Rotterdam

Op zaterdag 2 december rond 06.45 uur is een 25-jarige vrouw op de Heer Bokelweg overmeesterd door een man. Gelukkig kon door een groepje passerende mensen voorkomen worden dat de vrouw slachtoffer werd van een verkrachting. De politie is op zoek naar de verdachte en komt graag in contact met de getuigen die de vrouw hebben geholpen.

Omschrijving

Op zaterdagochtend 2 december liep een 25-jarige vrouw na het uitgaan rond kwart voor 7 langs het Heer Bokel College aan de Heer Bokelweg. Toen de vrouw daar liep, werd ze overmeesterd door een man. De man ging op haar liggen en begon haar broek uit te trekken. Hij trok haar naar de grond achter het muurtje van een verhoging, zodat voorbijgangers haar niet konden zien.



Gelukkig passeerde op dat moment een groepje van vijf voorbijgangers. Zij hadden door wat er achter het muurtje aan de hand was en hebben ingegrepen, zodat de man vluchtte. Dit groepje getuigen (lichte huidskleur, 2 mannen en 3 vrouwen) heeft de vrouw opgevangen en haar met hun auto naar haar slaapadres gebracht. Toen het slachtoffer met het groepje mensen meeliep naar hun auto, bleek dat het ruitje van de auto was ingeslagen. Die 4-deursauto stond geparkeerd op de Boekhorststraat, een zijstraat van de Heer Bokelweg. We doen een oproep aan het groepje mensen om zich te melden, zodat ze bedankt kunnen worden, maar ook omdat we benieuwd zijn naar wat zij nog verder van de dader weten. Contact opnemen, kan via onderstaande mogelijkheden.



Neem uiteraard ook contact op als u de aanrander dader zag of vermoedt wie hij is. Bel nu 0800-6070.

Het gaat om een man: