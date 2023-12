Achtervolging - Karel Doormanstraat - Landgraaf

Op de Karel Doormanstraat in Landgraaf vond in de nacht van donderdag 23 op vrijdag 24 november een achtervolging met de bestuurder van een gestolen voertuig plaats. De achtervolging eindigde in een aanrijding waarbij de verdachte wist te ontkomen. Weet jij wie deze man is?

Omschrijving

In de nacht van donderdag 23 november negeert de bestuurder van een bedrijfsbus met aanhangwagen een stopteken. De verdachte verhoogt zijn snelheid en de politie zet de achtervolging in op de N300 in Landgraaf. Op de Groenstraat ramt de verdachte een strategisch opgezette blokkade van twee politieauto’s. Dashcambeelden laten zien dat de verdachte daarna uit het gestolen voertuig valt en wil wegrennen. Op dat moment wordt hij aangereden door het achtervolgende politievoertuig.

De verdachte vlucht vervolgens via de Generaal Hodgesstraat de Karel Doormanstraat in. Daar lost de politie nog tevergeefs twee waarschuwingsschoten. De verdachte weet uiteindelijk te ontkomen via een paadje dat toegang geeft tot achterliggende tuinen aan de Karel Doormanstraat. Tijdens de aanrijding is de verdachte zijn schoen kwijtgeraakt. Opvallend is de grote schoenmaat van de verdachte, namelijk maat 48,5.

Kent of herken je deze verdachte? Het is niet ondenkbaar dat de verdachte verwondingen heeft opgelopen tijdens de aanrijding met het achtervolgende politievoertuig die bewuste donderdagnacht 23 november. Ook de opvallende schoenmaat 48,5 kan wellicht leiden tot herkenning. Heb je waardevolle informatie die de politie kan helpen in dit onderzoek? Neem dan contact op met de opsporingstiplijn via 0800-6070, middels onderstaand tipformulier of deel je informatie volledig anoniem via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).