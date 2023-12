Steekincident – Rijksweg – Gulpen

Even na 22:00 uur ontstond er vrijdagavond 8 december in Gulpen een steekincident. Heeft u meer informatie over de aanleiding of verdachten? Deel dit dan met het onderzoeksteam.

Omschrijving

Het steekincident zou hebben plaatsgevonden op de Rijksweg. Het slachtoffer werd aangetroffen op de kruising ‘Aan het veld’ en de Tramweg. Er zouden twee verdachten betrokken zijn bij het incident. Een verdachte had een witte huidskleur en droeg een witte jas. De ander had een donkerdere huidskleur, droeg donkere kleding, een pet en had een snor.

De politie doet buurtonderzoek en is dringend op zoek naar mogelijke camerabeelden. Woont u in de buurt van de Rijksweg en heeft u iets vastgelegd middels een dashcam of gevelcamera? Upload de beelden dan via politie.nl/upload. Heeft u meer informatie over het incident? Deel dit dan via 0800-6070, onderstaand tipformulier of anoniem via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).