Explosie – Delta – Huizen

Omschrijving

De explosie vond plaats rond 17:40 uur, de entree van de woning raakte hierbij beschadigd. Een van de bewoners was in de woning tijdens de explosie, maar raakte niet gewond.

Iets gezien?

De politie is een onderzoek gestart naar de explosie en is op zoek naar getuigen en camerabeelden. Heeft u iets gezien die namiddag? Of heeft u camerabeelden, bijvoorbeeld van een deurbelcamera? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 of online. Ook kunt u via onderstaand tipformulier contact opnemen.