Beschieting - Straelseweg - Venlo

Op dinsdag 12 december én donderdag 14 december zijn er kogelgaten aangetroffen in een café aan de Straelseweg in Venlo.

Omschrijving

Op het trottoir bij het café zijn diverse hulzen aangetroffen. De politie gaat er vooralsnog vanuit dat de beschieting afgelopen nacht heeft plaatsgevonden.



De straat is afgezet en de Forensische Opsporing en recherche doen op dit moment onderzoek naar de toedracht van deze beschieting. Voor zover nu bekend, zijn geen personen gewond geraakt. De politie vraagt getuigen zich te melden. Dit kan via telefoonnummer 0900-8844 of als u anoniem wil melden via 0800-7000.