Steekincident - Pijlstaartlaan - Vinkeveen

Gisterenavond is een man met steekwonden in een parkeergarage in Vinkeveen aangetroffen. Het 29-jarige slachtoffer uit Vinkeveen is onderweg naar het ziekenhuis overleden. De politie is op zoek naar getuigen en camerabeelden.

Rond 18u45 kwam er een melding binnen van een man die met steekwonden op de grond zou liggen in een parkeergarage aan de Pijlstaartlaan in Vinkeveen. Medewerkers van de ambulance en brandweer hebben de man nog gereanimeerd. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis overgebracht en is daar helaas komen te overlijden aan zijn verwondingen.

De politie is direct een groot onderzoek gestart. De verdachte is ontkomen. Via Burgernet is gisterenavond een signalement verspreid. Mogelijk is hij bij het incident betrokken. Het gaat om een persoon in zwarte kleding met een pet en capuchon op en met een zwarte sporttas.

Tips?

Heeft u camerabeelden in de omgeving van de Pijlstaartlaan of heeft u misschien wel iets gezien of gehoord van dit incident? Misschien heeft u wel iemand horen roepen, wat u niet direct aan dit incident toeschreef? Alle informatie helpt!

Heeft u informatie? Bel 0800-6070 of geef uw tip door via het onderstaande tipformulier. Anoniem tippen kan ook. Bel dan Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 of ga naar www.meldmisdaadanoniem.nl