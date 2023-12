Straatroof – Den Helder - Flevostraat

Zaaknummer: 2023269183 Datum delict: 17-12-2023 Plaats delict: Den Helder

Op zondag 17 december rond 15.45 uur is een man met een mes aangevallen in de buurt van de Flevostraat, de Zuiderzeestraat en de Texelstroomlaan in Den Helder. De precieze locatie van het incident is onbekend. De politie is op zoek naar informatie, getuigen en mogelijk beeldmateriaal.