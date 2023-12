Woningoverval - Prins Mauritslaan - Maastricht

Datum delict: 31-12-2023 Plaats delict: Maastricht

Op zondagochtend 31 december 2023 werd een woning aan de Prins Mauritslaan in Maastricht overvallen. Heb je iets gezien of gehoord? Heb je camerabeelden? Of weet je meer over deze overval? Neem dan contact met ons op.