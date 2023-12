Woningoverval - Baangracht - Alkmaar

Op woensdagavond rond 22.00 uur hebben twee verdachten een vrouw overvallen in haar huis aan de Baangracht in Alkmaar. De politie is op zoek naar meer informatie. Heeft u iets gezien of mogelijk camerabeelden neemt u dan contact op met de politie.

Omschrijving

Het gaat in ieder geval om twee verdachten, mogelijk is er een derde verdachte bij betrokken. Het signalement van verdachte 1 luidt: Ongeveer 1,73 meter lang, gekleed in een zwarte jas. Hij droeg handschoenen en een bivakmuts. Hij had een licht getinte huidskleur, zwarte krulletjes en een vlassig snorretje. Ook verdachte 2 was donker gekleed maar iets langer, ongeveer 1.80 meter. Hij droeg een lange zwarte jas, handschoenen en een bivakmuts. Bij de overval is een vuurwapen gebruikt. Bij de overval is niets buitgemaakt.

De vrouw werd mogelijk opgewacht. Na afloop zijn de verdachten weggerend in de richting van het Kwerenpad. Heeft u die woensdagavond iets gezien, of bent u in het bezit van camerabeelden van bijvoorbeeld een Ring-bel, neemt u dan contact op met de politie. Het gaat dan niet uitsluitend om de Baangracht, maar ook om de Hofstraatbrug en de Oudegracht aan de noordzijde. Heeft u informatie, bel 0800-6070 of vul onderstaand tipformulier in. Anoniem tippen kan ook via 0800-7000.