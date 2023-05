Bankmedewerkerfraude Gelderland en Overijssel

Laatste update: 13-05-2023 | 20:12 Zaaknummer: BMFPD Datum delict: 02-01-2023 Plaats delict: Oost Nederland

Dagelijks worden er in Nederland mensen slachtoffer van oplichting. Criminelen doen zich voor als medewerker van de bank (bankmedewerkerfraude) of sturen een e-mail of een sms’je met de vraag om op een link te klikken (phishing/smishing). Op die manier krijgen ze toegang tot pinpassen en bankgegevens. De schade loopt regelmatig op tot in de duizenden euro’s. Ook in de volgende zaken hebben we te maken met deze vormen van oplichting. Herkent u een van de verdachten? Geef het aan ons door. De website Veiliginternetten.nl geeft praktische tips om jezelf te wapenen tegen deze vormen van oplichting.