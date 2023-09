Diefstal - munten - Epe

We hebben verschillende gouden en zilveren munten gevonden die mogelijk gestolen zijn. Wie is de eigenaar van deze munten?

Omschrijving

Op vrijdag 2 juni hebben we een man staande gehouden die betrokken was geweest bij een verdachte situatie. De man had verschillende munten in zijn jaszak en kon niet verklaren hoe hij daaraan was gekomen. De man heeft vrijwillig afstand gedaan van de munten.

We vermoeden dat deze munten zijn gestolen en daarom zijn we nu op zoek naar de rechtmatige eigenaar.



We laten niet alle munten zien om te voorkomen dat iedereen kan zeggen dat deze munten van hen zijn. Mocht de eigenaar zich melden, dan moet hij of zij specifieke kenmerken van de overige munten kunnen benoemen. Als deze munten van jou zijn, of als je weet

wie de rechtmatige eigenaar is, meld je dan.