Mishandeling - Melkmarktstraat - Zwolle

In de nacht van vrijdag 30 juni op zaterdag 1 juli zijn twee vrouwen mishandeld door een man. We zijn op zoek naar mensen die deze mishandeling hebben gezien.

Omschrijving

De vrouwen, 18 en 24 allebei uit Zwolle, liepen rond 02.15 uur in de Melkmarktstraat toen er een conflict ontstond met een man. Mogelijk is een eerder conflict in danscafé Molly’s hieraan voorafgegaan. De vrouwen zijn mishandeld door de man. De 18-jarige vrouw is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht, maar is inmiddels weer thuis. De man, 22 jaar uit Zwolle, is aangehouden.

Hoe kun jij helpen?

We komen graag in contact met mensen die deze mishandeling hebben gezien of die het conflict in de Molly’s hebben gezien. Eén van de vrouwen is lang en slank, droeg een witte blouse en heeft lang donker haar. De andere vrouw is wat kleiner en heeft ook lang donker haar.

Heb je gezien wat er gebeurd is in de Melkmarkstraat of Molly’s? Neem dan contact met ons op.

Contact opnemen

Je kunt telefonisch contact opnemen via 0900 8844. Vermeld daarbij zaaknummer 2023297450. Informatie doorgeven kan ook via het tipformulier. Liever anoniem je informatie doorgeven? Neem dan contact op via 0800 7000 of via www.meldmisdaadanoniem.nl