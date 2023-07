Oplichting - Poëziestraat – Almere

Op vrijdag 14 april slaat een “galante” dief toe. Hij helpt het 92-jarige slachtoffer zelfs uit haar stoel op te staan. Wat het slachtoffer nog niet weet, is dat de man allesbehalve behulpzaam is en het hier gaat om een brutale dief.

Omschrijving

Op vrijdag 14 april gaat rond 16:30 uur de telefoon van het slachtoffer. Ze spreekt met een “politieman” die aangeeft dat er wordt gefraudeerd met haar rekening, dat haar familie er al over ingelicht is en dat ze zo snel mogelijk alles bij haar komen ophalen. Nog geen 15 minuten later gaat dan ook de bel van de voordeur.

De vrouw opent de deur en ziet daar een jongen staan die namens haar bank haar pinpas komt ophalen. De vrouw is nog enigszins in verwarring van het telefoongesprek, maar laat de jongen desondanks binnen. De vrouw had haar pinpas al klaargelegd. De “ophaler” neemt de pas mee en vraagt nog naar haar sieraden. Het slachtoffer is zo van slag dat ze er even bij gaat zitten. De “galante” dief reikt de vrouw zijn hand toe om haar vervolgens weer uit de stoel te helpen. De vrouw geeft de sieraden mee aan de jongen.

Kort na het bezoek van deze “galante” dief komt er een medewerker van het verzorgingstehuis langs. Het slachtoffer doet dan haar verhaal. Ze bellen samen de bank en de pas wordt direct geblokkeerd. Hierdoor bleef financiële schade beperkt, maar mist het slachtoffer nog wel haar, dierbare, sieraden. Gelukkig staat de dief goed op beeld. Wie (her)kent de jongen?

Help mee

Weet jij wie deze jongen is of heb jij meer informatie over wie hierachter zit? Laat het de politie weten. Het 92-jarige slachtoffer is erg ontdaan van de situatie en wil graag haar sieraden terug. Tip jouw informatie. Dat kan ook helemaal anoniem via 0800 – 7000 of via deze link. Ook kan je je informatie kwijt via onderstaand tipformulier.