Bekrassing auto's - Rembrandtlaan - Baarn

Meerdere auto's werden bekrast in Baarn. Heb jij wat gezien of heb je camerabeelden? Of ben je mogelijk ook slachtoffer van vernielingen? Geef het door!

Omschrijving

In de nacht van donderdag 29 op vrijdag 30 juni 2023 werden meerdere auto’s bekrast. De politie is op zoek naar getuigen van deze reeks vernielingen. Het gaat om in ieder geval zes auto’s op de Rembrandtlaan, maar ook in de omliggende straten werden auto’s bekrast. Heb jij iets gezien? Of beschik je over camerabeeld? Geef dit dan door!

De politie kreeg vrijdagochtend verschillende meldingen dat auto’s waren bekrast. Het ging om auto’s op de Rembrandtlaan, maar ook op de Weteringstraat, Frans Halslaan, Ferdinand Bollaan en Burgemeester Penstraat. Er zijn inmiddels tien aangiften gedaan, maar de kans is groot dat er nog meer aangiften binnenkomen. Vrijdagochtend zijn een aantal agenten meteen een buurt in gegaan voor onderzoek en er zijn foto’s gemaakt van de schade.

Getuigen gezocht

De politie is een onderzoek gestart en kan uw hulp goed gebruiken. Heeft u meer informatie over deze incidenten of beschikt u over camerabeelden waar wij mogelijk wat aan hebben? Of bent u ook mogelijk het slachtoffer van de vernielingen?

Neem dan contact met ons op. Dat kan op de volgende manieren: