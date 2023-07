Diefstal en aanrijding - Kerkweg – Kockengen

Laat het ons weten via het tipformulier.

Op dinsdagmiddag 14 februari was een 65-jarige man aan het werk bij de bezinepomp aan de Kerkweg in Kockengen. Toen een klant wilde wegrijden zonder te betalen, werd de pompbediende aangereden. Hij raakte hierbij gewond. Wie herkent deze verdachte?

Omschrijving

Die middag was de man rond 13.30 uur aan het werk bij de garage naast de pomp. Hij zag een witte Volkswagen Golf aan komen rijden. De auto viel meteen op omdat de kentekenplaten waren afgeplakt. De medewerker liep op de auto af en stelde een aantal vragen aan de bestuurder over de auto. De pompmedewerker had er geen goed gevoel bij en bleef bij de auto staan.

Ineens stapte de bestuurder in en wilde hij wegrijden, zonder te betalen. De medewerker ging voor de auto staan om ervoor te zorgen dat hij niet weg kon rijden. Maar de automobilist was niet van plan om te blijven staan. Hij reed toch weg waardoor het slachtoffer een aantal meter werd meegesleurd door de auto en op de grond terecht kwam. Hij liep hierbij verwondingen op aan zijn arm en been. De automobilist gaf hierna nog meer gas en ging er vandoor.

Signalement automobilist:

Man;

Leeftijd tussen de 20 en 30 jaar;

Ongeveer 1.80 meter lang;

Licht getinte huidskleur;

Kort zwart haar;

Droeg een petje, zwart vest en lichtgrijze kleur broek

Signalement auto: