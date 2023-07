Diefstal met geweld - Noorderweg – Hilversum

Omschrijving

Beroving

Als de scooterrijder in de buurt van de twee mannen komt, ziet de scooterrijder dat één van hen een bivakmuts optrekt en zich omdraait. Onder dreiging van een vuurwapen moet het slachtoffer zijn scooter afstaan, waarna beide mannen op de scooter springen en er vandoor gaan richting station Hilversum.

Gebruik van een vluchtauto

Vermoedelijk is voorafgaand deze diefstal een incident gebeurd, waarbij er gebruik is gemaakt van een gestolen voertuig met gestolen kentekenplaten. Volgens getuigen zouden daar drie mannen in hebben gezeten. Deze hoogstwaarschijnlijke vluchtauto is gevonden met daarin een enorm cash geldbedrag. Het is nog onduidelijk wat zich hier precies heeft afgespeeld.

Wie herkent de bijrijder

Uit onderzoek is de scooterrijder herkend. Helaas, is de bijrijder tot op heden onbekend gebleven. Wij komen graag in contact met mensen die meer weten of de bijrijder (her)kennen. Heeft u informatie of heeft u andere beelden? Deel die dan met ons. Geef uw tip door via 0900-8844 en upload uw beelden hieronder via het tipformulier. U kunt ook geheel anoniem tippen via 0800-7000 of klik hier.