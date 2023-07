Explosie – Horusstraat - Almere

Laat het ons weten via het tipformulier.

In Almere is in de Horusstraat in de nacht van woensdag 19 op donderdag 20 juli een explosie geweest bij een woning. De politie zoekt camerabeelden en getuigen.

Omschrijving

Rond 01.30 uur ’s nachts werd de buurt opgeschrikt door een harde knal. Vermoedelijk is er explosief materiaal door de brievenbus gegooid. De bewoner was op dat moment thuis en werd wakker door de harde knal, maar raakte niet gewond. Er was veel rook bij de voordeur en de brievenbus lag eruit.

De politie wil graag weten wie er achter deze explosie zit. Heeft u de knal gehoord en iets verdachts gezien? Of een camera in de buurt van de Horusstraat hangen, van bijvoorbeeld uw deurbel? Dan komt de politie graag met u in contact.

Anoniem melden kan ook via MeldMisdaadAnoniem.nl of 0800-7000.