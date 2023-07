Gevonden – sieraden - Houten

Afgelopen april is een persoon, die verdacht wordt van meerdere woninginbraken in Houten, Cothen, Nieuwegein en Naarden aangehouden. Bij de doorzoeking van zijn woning zijn meerdere sieraden gevonden. Wie herkent de sieraden onderaan deze pagina?

Omschrijving

Sinds 2021 was er een enorme stijging van woninginbraken in Houten. In 2022 en 2023 zijn er twee verdachten aangehouden; een 19-jarige en 21-jarige man beide afkomstig uit Houten. Bij de doorzoeking van de woning van de verdachte die in april 2023 werd aangehouden, zijn meerdere sieraden gevonden. Zo ver bekend hebben de verdachten ingebroken bij woningen in Houten, Cothen, Nieuwegein en Naarden. Maar wellicht ook op andere plaatsen in de omgeving.

De politie komt graag in contact met de eigenaren van de sieraderen. De foto's staan onderaan deze pagina.