Minderjarig meisje levend in water - Woonhavenpad - Lelystad

Laatste update: 11-07-2023 | 13:36 Zaaknummer: 2023208153 Datum delict: 09-07-2023 Plaats delict: Lelystad

Op zondagavond 9 juli 22:30 uur kreeg de politie een melding dat een minderjarig meisje is aangetroffen in het water Havendiep langs het Woonhavenpad. Het meisje is ongedeerd, maar weet niet hoe zij in het water terecht is gekomen. Zij fietste die avond van haar werk naar huis. De politie doet onderzoek en komt graag in contact met mensen die zondagavond 9 juli tussen 22:00 en 22:30 uur in de buurt zijn geweest van het Woonhavenpad en het meisje hebben zien fietsen.