Mishandeling - Banckertlaan - Hilversum

Op donderdag 6 juli is een 39-jarige vrouw mishandeld aan de Banckertlaan in Hilversum. De vrouw is hierbij meerdere keren geslagen. De politie komt graag in contact met getuigen.

Omschrijving

Tussen 15:00 en 16:00 uur liep het slachtoffer op de Banckertlaan toen er iets naar haar werd geroepen. Het slachtoffer antwoorde hierop dat zij met rust gelaten wilde worden. De verdachte kwam hierop naar het slachtoffer toegelopen, waarna er wat duwen en trekken over en weer ontstond. Het slachtoffer is vervolgens op de grond gevallen en heeft klappen tegen haar hoofd gekregen en is aan haar haren getrokken.

Op zoek naar de verdachte

Dankzij ingrijpen van een omstander stopte de verdachte met de mishandeling van het slachtoffer. De verdachte wist er daarbij met haar auto vandoor te gaan. Na contact met de hulpdiensten is de politie direct op zoek gegaan naar deze verdachte, maar tot op vandaag helaas nog zonder resultaat.

Weet jij meer?

Wij zijn nog op zoek naar getuigen die mogelijk iets gezien of gehoord hebben. Liep jij tussen 15:00 en 16:00 in de buurt van de Banckertlaan in Hilversum en heb jij wat gezien? Heb je beelden waarop misschien iets te zien is? Of heb jij andere informatie waarvan je denkt dat het van belang kan zijn voor het onderzoek? Neem contact met ons op via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Informatie of camerabeelden online aanleveren kan ook. Gebruik daarvoor onderstaand tipformulier.