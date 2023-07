Mishandeling - De Nieuwe Poort - Amersfoort

Op dinsdag 25 juli werd een 78-jarige man uit Amersfoort mishandeld op De Nieuwe Poort door een andere man. Het slachtoffer is met hoofdletsel overgebracht naar het ziekenhuis. De politie doet onderzoek en komt graag in contact met getuigen.

Omschrijving

Rond 11:00 uur fietst het slachtoffer op het verkeersplein van De Nieuwe Poort als hij uit het niets geslagen wordt door een onbekende man. Het slachtoffer valt daardoor van zijn fiets en raakt gewond aan zijn hoofd. De dader rent daarna weg via de Groningerstraat in de richting van de Noordewierweg.

Oproep getuigen

De politie komt graag in contact met getuigen die iets hebben gezien. De mishandeling was op klaarlichte dag op een druk verkeersplein, dus misschien heeft iemand iets gezien en/of gefilmd. Getuigen kunnen contact opnemen met de politie via telefoonnummer 0900-8844 of bel anoniem met 0800-7000. Ook kunt u tips en camerabeelden direct toesturen via onderstaand tipformulier.