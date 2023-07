Mishandeling - Patrimoniumstraat - Leerdam

Maandagavond 3 juli is een 18-jarige jongen in elkaar geslagen op de Patrimoniumstraat in Leerdam. De politie heeft drie verdachten aangehouden en is nog op zoek naar getuigen, met name één specifieke voorbijganger in een blauw met zwarte Smart.

Omschrijving

Wanneer het slachtoffer over straat loopt, wordt hij uit het niets in elkaar geslagen door drie verdachten. Terwijl de jongen al op straat ligt, wordt hij nog tegen zijn hoofd geschopt en geslagen. Hierdoor heeft hij onder andere zwaar letsel in zijn gezicht opgelopen.

Tijdens de mishandeling ziet het slachtoffer een blauw met zwarte Smart met vier deuren voorbij komen rijden. De bestuurder van deze auto remt en rijdt naar achteren, richting het incident. Hierop vluchten de verdachten. De drie verdachten zitten inmiddels vast.

De politie wil graag weten wat er is gebeurd tussen 19:30 uur en 20:45 aan de Patrimoniumstraat in Leerdam. Weet jij wie de bestuurder van de zwart met blauwe Smart kan zijn? Of heb je camerabeelden uit deze buurt? Neem dan contact op met de politie. Anoniem melden kan ook via meldmisdaadanoniem.nl of bel 0800-7000.