Straatroof - Schoolstraat - Almere

Almere – Dankzij omstanders zijn op vrijdag 30 juni twee verdachten aangehouden die in verband worden gebracht met een gewelddadige straatroof waarbij het slachtoffer bewusteloos is geslagen. De politie doet nader onderzoek naar dit heftige incident en zoekt daarbij de hulp van aanvullende getuigen.

Omschrijving

Een man is vorige week rond 19.45 uur aan de Schoolstraat in Almere in elkaar geslagen. Het slachtoffer raakte door dit geweld bewusteloos, waarna zijn twee telefoons en sleutels van hem zijn afgenomen. De verdachten (20 en 25 jaar) zijn er vervolgens te voet vandoor gegaan.

Snelle aanhoudingen door inzet van omstanders

Éen van de verdachten werd door omstanders vastgehouden tot de politie ter plaatse was. Hierna is hij aangehouden. De tweede verdachte is later door een getuige aangewezen, waarna ook hij is aangehouden. Het slachtoffer is voor behandeling overgebracht naar het ziekenhuis.

Hulp gezocht

De recherche doet onderzoek en wil graag in contact komen met mensen die informatie hebben over deze straatroof. Heeft u iets gezien of gehoord? Of heeft u andere informatie over deze zaak? Neem dan contact op met de politie via het telefoonnummer 0900-8844.

Informatie delen kan ook anoniem: bel dan Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. De politie neemt ook graag kennis van eventuele beelden. U kunt ze uploaden via dit formulier.