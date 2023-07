Explosief bij woning – Kraggeveenstraat – Purmerend

Omschrijving

Rond kwart voor 12 werd een bewoner van de Kraggeveenstraat opgeschrikt door een knal. De knal was afkomstig van een explosief die aan de voorzijde van de woning was afgegaan. Zeer vermoedelijk gaat het om zwaar vuurwerk.

Door de explosie ontstond schade aan het keukenraam. Niemand raakte gewond. Glaswerk belandde in de woonkamer.

De politie doet onderzoek naar de explosie en zoekt getuigen. Heeft u iets gezien van de explosie om 23.45 uur of heeft u iets verdachts gezien voor of na de explosie aan de Kraggeveenstraat? Laat het de politie weten via 0900-8844, anoniem via 0800-7000 of via onderstaand tipformulier.