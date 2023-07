inbraak woning - Vondelkerkbuurt - Amsterdam

Bij een 75-jarige vrouw, die aangrenzend aan Vondelpark woont, wordt op klaarlichte dag en op slinkse wijze ingebroken. Daarbij zijn tientallen, voor het slachtoffer zeer dierbare, sieraden buitgemaakt. De daders zijn vastgelegd op camerabeelden. Van één van hen is de identiteit bekend. De politie is nog op zoek naar de andere drie. Kijkt u mee naar de beelden?

Omschrijving

De bewoonster komt op een maandag in oktober rond het middaguur thuis van een afspraak. Het valt haar direct op dat de tuinpoort niet meer op slot zit. Het kwaad is dan helaas al geschied. De slaapkamer is overhoopgehaald en veel sieraden, die voor haar van grote emotionele waarde zijn, zijn verdwenen.

Signalementen

Op de beelden is te zien hoe in totaal vier verdachten - waarvan eentje zijn identiteit bij ons bekend is - door de tuin lopen. Ze lijken tot twee keer toe - met een tussenpauze - de woning te betreden, mogelijk met een sleutel. Via dezelfde route verlaten ze het perceel ook weer, waarvan de tweede en laatste keer met een witte zak in de hand van de reeds aangehouden verdachte. Hun signalementen:

NN2:

- Man

- Normaal postuur

- Kort donker haar

- Baardgroei

- Grijs vest

- Zwarte bodywarmer van het merk North Face

- Grijze broek

- Wit (met vermoedelijk rood gekleurde) Nike schoenen

NN3:

- Man

- Normaal postuur

- Zwarte pet

- Donkerkleurige jas tot over de heup

- Blauwe spijkerbroek

- Donkerkleurige sportschoenen met een witte zool

NN4:

- Man

- Wat groter postuur dan NN2 en NN3

- Zwarte pet

- Grijs/groene gewatteerde jas met capuchon

- Grijze joggingbroek met zwarte streep aan de zijkant

- Donkerkleurige schoenen met een witte zool

Informatie delen

Ken of herken jij de verdachten op de beelden of heb jij informatie die verband kan houden met deze inbraak? Dan horen wij dat graag. Ook wil de recherche graag weten hoe het kan dat de verdachten met een passende sleutel binnen lijken te komen. Informatie delen met de politie kan via 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000. Heeft u foto's en/of filmopnames die het onderzoek verder kunnen helpen? Dan kun je deze uploaden via het tipformulier op www.politie.nl (#linkinbio). Vergeet hierbij niet het zaaksnummer te vermelden: 2022214424.