Mishandeling - De Lairessestraat - Amsterdam

De politie is op zoek naar drie mannen die betrokken waren bij de mishandeling van een vrouw (37) in de De Lairessestraat in Amsterdam op 22 februari 2023 omstreeks 01:50 uur. De vrouw zat die woensdagnacht op een bankje te roken toen ze werd aangesproken door het drietal. Er ontstaat een woordenwisseling en de vrouw krijgt enkele rake klappen, waardoor ze behoorlijk gewond raakt.

Omschrijving

De beelden van de mannen zijn momenteel onherkenbaar gemaakt, maar we willen graag weten wie deze mannen zijn. We roepen hen dan ook dringend op om zich te melden. Als ze dat niet doen, zullen de beelden later alsnog herkenbaar worden geplaatst.

We vragen ook aan het publiek om ons te helpen bij het oplossen van deze zaak. Als je meer informatie hebt over deze zaak, neem dan contact met ons op. Bel 0900 8844 of laat je tip achter in het tipformulier hieronder.