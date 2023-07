Inbraak winkel - Schepenenveld - Zoetermeer

Op dinsdag 20 juni rond 03.45 uur is er ingebroken bij een winkel aan de Schepenenveld in Zoetermeer. De beelden van de vijf inbrekers zijn goed in beeld gebracht.

Bij deze inbraak is de voordeur geforceerd om er met een motorscooter tegen aan te rijden. De vijf inbrekers hebben een grote hoeveelheid aan sigaretten weggenomen. De verdachten verplaatsten zich op twee motorscooters. De motorscooters zijn vermoedelijk een roodkleurige BMW en een geelkleurige Piaggio Gilera Runner. De motorscooters zijn niet voorzien van kentekenplaten. In de uitzending worden er camerabeelden getoond van de inbrekers.

Vragen

Heeft u informatie over deze verdachten of heeft u informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.