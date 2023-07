Inbraak woning - Molenweg - Koewacht

Omschrijving

Een nog onbekende man heeft de nacht van zaterdag 27 op zondag 28 mei 2023 ingebroken in een vrijstaande woning aan de Molenweg in Koewacht. Hij verschafte zich de toegang door naar het dakraam te klimmen. Diverse kamers werden doorzocht. Hij heeft de woning vermoedelijk weer verlaten via de achterdeur. De dief is opgenomen door een deurbelcamera.