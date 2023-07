Bankhelpdeskfraude – Pancratiusplein – Heerlen

In Vaals werd op dinsdag 11 april een 65-jarige man het slachtoffer van bankhelpdeskfraude. Weet jij wie deze verdachte is? Tip ons!

Omschrijving

Dinsdag 11 april werd een 65-jarige man uit Vaals gebeld door iemand die zich voordeed als medewerker van de bank. Het slachtoffer bezit meerdere pinpassen. De oplichter maakt het slachtoffer wijs dat zijn bankaccounts gehackt zijn. Op listige wijze weet de zogenaamde medewerker zijn slachtoffer de pincodes afhandig te maken. Daarnaast spreekt hij met de 65-jarige man af dat een ‘koerier’ de bankpassen bij hem thuis komt ophalen. Deze koerier zou de passen vervolgens naar het politiebureau in Heerlen brengen. Het slachtoffer gaat hierin mee en geeft zijn passen mee aan de man die zich even later voordoet als koerier. Wanneer het slachtoffer later argwaan krijgt, ontdekt hij dat er een totaalbedrag van ruim 3.000 is buitgemaakt: er is een aankoop gedaan en geld gepind.

In het daarop opgestarte politieonderzoek zijn beelden veiliggesteld van de pinner. Van die beelden is het volgende signalement af te leiden:

Man

Tussen de 20 en 30 jaar

Donker haar

Normaal postuur

Verder droeg hij die 11de april:

Een donkerkleurige jas met capuchon

Donkerkleurige jeans met opvallende gaten

Grijskleurige sportschoenen

Herken je de verdachte? Of heb je meer informatie die kan leiden tot zijn identiteit? Deel dit dan via 0800-6070, onderstaand tipformulier of anoniem via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem)