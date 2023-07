Babbeltruc - Monseigneur Nolensstraat - Venray

Op maandag 10 juli wordt een 90-jarige vrouw aan de Monseigneur Nolensstraat in Venray het slachtoffer van een listige babbeltruc. We zijn op zoek naar de verdachte.

Omschrijving

Een jonge man belt bij het slachtoffer aan en vertelt dat er op de naastgelegen bouw een gaslek is. Voor haar eigen veiligheid zou ze de woning mogelijk moeten verlaten.

Kluis

Ze wordt verzocht om een grote tas te halen waar ze de inhoud van de kluis in kan doen. De vrouw volgt het advies van de man op. Ook volgt ze de instructie om vervolgens in de kelder te wachten. Even later bleek dat de man niet meer zou terugkomen en ervandoor was met de tas.

Getuige in blauwe bus

We zien de verdachte op de camerabeelden lopen, een Nederlands sprekende man van rond de 1.80 meter met blond haar in een scheiding aan de zijkant. Hij gaat gekleed in een blauw poloshirt en spijkerbroek. In zijn linkerhand draagt hij de tas vol bezittingen van het 90-jarige slachtoffer. Even daarvoor is ook een deze blauwe bus gezien. Het onderzoeksteam vermoedt dat deze bus in gebruik kan zijn bij een mogelijke getuige.

Heeft u informatie?

Herkent u de verdachte op deze beelden? Of bent u de gebruiker of eigenaar van deze blauwe bus? Dan kunt u ons verder helpen in deze zaak. Neem daarvoor contact op met de opsporingstiplijn via 0800-6070 of deel uw tip volledig anoniem via 0800-7000.