Beroving met geweld - Meindert Hobbemastraat - Maarssen

Zondag 30 juli ontving de politie rond 23.00 uur een melding van een beroving met geweld. Hierbij is een ouder echtpaar van 72 en 74 jaar overvallen in hun woning aan de Meindert Hobbemastraat in Maarssen. De politie is op zoek naar getuigen en camerabeelden.

Omschrijving

De overvaller heeft de bewoner mishandeld met een ijzeren pijp en eiste hierbij geld en horloges, daarna is hij er vandoor gegaan. Er zijn sieraden buit gemaakt. De verdachte heeft een mogelijke vluchtroute genomen via de Dr. Plesmanlaan.

Het signalement van de mogelijke verdachte is:

Man;

180 cm;

Tenger postuur;

Grijze hoodie;

Donkere broek.

Heb jij in de avond van zondag 30 juli iets gezien in de buurt van de Meindert Hobbemastraat? Of heeft u camerabeelden in deze buurt, bijvoorbeeld van de deurbel? Meld je dan via 0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.