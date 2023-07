Geweldsincident - Maximapark - Utrecht

In de nacht van zaterdag 29 juli op zondag 30 juli ontving de politie rond 03.25 uur de melding van een vechtpartij in het Maximapark. Politieagenten die snel ter plaatse waren, hielden een 21-jarige man uit Vleuten aan. De politie is nog op zoek naar twee andere verdachten die vermoedelijk bij het incident betrokken waren.

Omschrijving

In de bewuste nacht werden twee slachtoffers mishandeld en hun persoonlijke bezittingen werden weggenomen. Een deel hiervan werd later teruggevonden. De politie ziet na het 1e onderzoek dat werd ingesteld geen direct verband met de reeks eerdere berovingen in het Maximapark.

Eén verdachte werd door agenten ter plaatse aangehouden. Twee andere verdachten die bij het incident betrokken waren, worden nog gezocht.

Signalement verdachte 1

Man;

Tussen 16 en 20 jaar;

150 – 170 cm;

Getinte huidskleur;

Zwart, lang kroeshaar tot over de oren;

Zwarte pet;

Joggingsbroek.

Signalement verdachte 2

Man;

Tussen 16 en 20 jaar;

170 – 180 cm;

Donker getinte huidskleur;

Joggingspak.

Heb jij in de nacht van zaterdag op van zondag iets gezien in de buurt van het Maximapark? Of heb je meer informatie over dit incident? Meld je dan via 0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.